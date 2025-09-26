女同士で元カレの悪口を言い合うと、「そういう男、いるよねー」と共感の嵐が巻き起こるもの。だからといって、同じノリで男友達に話して聞かせると、盛り上がるどころか「女って怖い…」とドン引きされてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「女子に共感されても男子からは怖がられる『元カレの悪口』」をご紹介します。【１】「私よりママが大事だったみたい」とマザコン体質