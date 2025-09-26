東京世界陸上２０２５の男子１１０メートル障害決勝で５位入賞を果たした村竹ラシッド（ＪＡＬ）が２６日、東京・新宿区にある日本オリンピックミュージアムで「東京２０２５世界陸上＆東京デフリンピック展」の関係者内覧会に参加。１１月に日本で初めて開催される聴覚障がいアスリートによる大会「東京２０２５デフリンピック」に出場する日本選手団旗手で、デフサッカー日本代表主将のゴールキーパー松元卓巳と対談した。連