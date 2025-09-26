福岡市中央区の福岡県警察学校で26日、卒業式が行われ、134人の新人警察官が新たな一歩を踏み出しました。 福岡県警察学校で卒業式を迎えたのは、大学卒業後に入校した22歳から28歳の新人警察官134人です。134人は、およそ半年間にわたり警察官として必要な法律や逮捕術などを学びました。式では、住友一仁本部長が「初心を忘れず真摯（しんし）な姿勢で県民の要望に向き合ってほしい」と訓示しました。■羽田野 滉介 巡査（23