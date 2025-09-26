三重・四日市市記録的な大雨で浸水被害が出た三重県四日市市の地下駐車場で、当日使えなかった止水板は2021年から故障していたことがわかりました。 【写真を見る】274台が浸水被害の地下駐車場 「止水板」は4年前から故障していた 国か運営会社かどちらが修理するか決まらず放置 三重・四日市市 四日市市のくすの木パーキングには9月12日、記録的な大雨によって大量の雨水が流れ込み274台が水につかりました。駐車場の復