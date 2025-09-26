総社市役所 総務省は26日、ふるさと納税の基準に違反したとして、岡山県総社市の指定を取り消しました。 総社市は返礼品のコメの調達費用が価格高騰で予定より値上がりし、寄付額の3割以下とする基準を上回る46.4％となり、「違反」となりました。 総社市は9月末から2年間、ふるさと納税に参加できなくなります。 岡山県では2025年6月の岡山県吉備中央町に続き2例目の指定取り消しです。