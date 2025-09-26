この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。主人公はるかがママ友付き合いで価値観の違いに悩み、翻弄される様子がコミカルに描かれています。『これって価値観の違いですか？』第24話をごらんください。 ゆかりとの通話でりさの昔の話を聞くことができたはるか。「これってもう価値観の違いだからどうにもなんないのかな～って、人の手でどうにかなるもんじゃないからさ」と話すゆかり、「はるか