上曽トンネルの様子。 茨城最長の「上曽トンネル」が9月27日に開通！ 上曽トンネルの事業概要図。 茨城県桜川市と石岡市は、両市の境において整備を進めてきた「上曽トンネル」を2025年9月27日15時に開通すると発表しました。開通に先立ち、同日午前10時30分から茨城県石岡市と桜川市の主催で開通式典が実施されます。上曽トンネルは、県内最長となる延長約3.54km、片側1車線で整備されます。整備事業は1995年にスター