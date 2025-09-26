川上村出身の油井亀美也宇宙飛行士のISS＝国際宇宙ステーションの滞在に合わせ、佐久地域の酒造会社が26日、宇宙で保管した酒米の種から酒造りをするプロジェクトを発表しました。会見を開いたのは、県酒造組合佐久支部に所属する、13の酒造会社です。同じ佐久地域出身の油井亀美也宇宙飛行士が先月、2度目の宇宙滞在を開始したことに影響を受け、宇宙で保管したコメや麹菌で日本酒を作るプロジェクトを企画しました。コメは