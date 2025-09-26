２３日、大運河のほとりを散策する無錫市民。（無錫＝新華社記者／胡智軒）【新華社無錫9月26日】中国江蘇省無錫市は近年、多くの史跡がある清名橋歴史文化街区で、京杭大運河を背景とした光の演出を行っている。水上や橋に投影された映像を立体音響が盛り上げ、観光客らを引き付けている。２３日、無錫市の大運河を航行する遊覧船。（無錫＝新華社記者／胡智軒）２３日、無錫市の大運河沿いで披露された観光客向けのパフ