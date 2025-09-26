初任科第151期総代濱田大空 皇宮巡査「皇室をお護りする者としてふさわしい人材となるべく日々努力して参りました。国民からの期待と信頼に応えるべく、全力を尽くす覚悟です」きょう（26日）午前、皇室の護衛などを担う皇宮警察の警察学校で、卒業式が行われました。会場は皇居内の武道場「済寧館」で、半年間、寮で共同生活をしながら訓練を受けた23人が出席しました。岡本英樹学校長は「それぞれの所属で精一杯持てる力