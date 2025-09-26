自民党総裁選で小泉陣営の広報班長を務める牧島かれん元デジタル相は26日、配信動画へのコメント投稿要請を巡り「事務所の判断で参考例を送ったが、私の確認不足で一部行き過ぎた表現が含まれた。申し訳ない」とのコメントを出した。