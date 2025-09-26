大阪府警本部大阪府枚方市の田んぼから収穫前の稲が刈り取られ、持ち去られていたことが26日、捜査関係者への取材で分かった。コメは約450キロに上るとみられる。枚方署が窃盗容疑で捜査を進めている。捜査関係者によると、9月17日朝、田んぼの様子を見に訪れた男性が、稲が刈り取られていることに気付き、署に通報した。約1500平方メートルの田んぼの半分ほどが被害を受け、約450キロ（21万円相当）のコメが持ち去られたと