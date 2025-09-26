クマ26日午前5時50分ごろ、新潟県妙高市上馬場の市道を散歩していた住民の90代男性がクマに襲われ、顔や右太もも付近を負傷した。上越市内の病院に搬送され、意識はあるという。県警妙高署によると、クマの体長は不明で、男性の家族が119番した。クマは現場から立ち去り、署が警戒を呼びかけている。