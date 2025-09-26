アメリカのトランプ大統領は、10月1日から輸入する医薬品に対し100%の関税を課すと投稿しました。【写真を見る】トランプ大統領「10月1日から輸入医薬品に100％の関税を課す」と投稿アメリカ国内に工場建設中の企業製品は“例外“ただ、アメリカ国内に工場を建設中の企業の製品は例外にするともしています。トランプ氏は先月、「医薬品が国内で作られることを望む」と強調し、医薬品への関税について、低い関税から段階的に引き