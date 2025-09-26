長年連れ添ったパートナーの浮気が発覚した時、多くの熟年世代が「離婚すべきか」「関係を修復すべきか」という重大な選択に迫られます。本記事では、熟年離婚における浮気問題の法的対処法から、慰謝料請求・財産分与・年金分割などの実務的な手続き、離婚しない場合の選択肢まで詳しく解説します。【写真】心身の不調は「結婚のストレス」が原因かも…？熟年浮気・熟年不倫に至る背景長年連れ添った夫婦間で浮気や不倫が増加して