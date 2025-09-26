スイスパビリオンの最上階にある「ハイジカフェ」は予約不要で入店可能。大阪・関西万博でも注目度が高く、このカフェを目的に訪れる来場者も多く見られます。ハイジカフェの魅力をお伝えします。 パビリオンの一般待機列とは別に、ハイジカフェ専用の列があります。左側の専用通路を進むと赤いエレベーターがあり、そこから最上階へアクセスできます。 ハイジカフェへは、専用のエレベーターで移動