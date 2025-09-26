自民党の総裁選挙について、日本テレビが党員・党友と答えた方を対象に独自の電話調査を行ったところ、高市早苗氏が1位となり、前回トップの小泉進次郎氏を上回りました。この結果を各陣営はどう受けとめているのか。中継です。高市さんが逆転したことに、ある陣営幹部は「勢いが出てきた。伸びている感覚がある」と手応えを感じています。日本テレビは党員・党友と答えた方を対象にした独自の電話調査を行いました。誰を支持する