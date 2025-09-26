◇MLB メッツ 8-5 カブス(日本時間26日、リグリー・フィールド)カブスの鈴木誠也選手が、日本時間26日に行われたメッツ戦にスタメン出場し、2打席連続でホームランを放ちました。6点ビハインドで迎えた4回、鈴木選手はメッツのノーラン・マクリーン投手のチェンジアップを捉え、左中間へたたき込み反撃の狼煙を上げます。さらに、6回でもマクリーン投手のスライダーを打ち取り、打球は左中間へ大きく弧を描き、スタンドへ着弾し、