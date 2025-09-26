私はアカリ（30代）。先日大学時代の友人ミカ（30代）に「スズカちゃんには子ども用ハーネスが必須だね」と言われたことでとても傷つきました。まるで私が母親として未熟だと言わんばかりの表情で……！ストレスと生理痛が重なり体調が悪いので、今日の公園は夫に行ってもらいました。仕事が忙しくてあまりスズカと関わる時間がない夫に、日ごろの私の大変さを思い知れ！と思う部分もあったのですが……なんと夫は今日1日だけ