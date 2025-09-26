香川県高松市出身でレスリングのパリ五輪・金メダリストの日下尚選手がきのう（25日）、倉敷市の高校で講演を行いました。 【写真を見る】日下尚選手が高校で講演「目標を貪欲に達成して」レスリング部の生徒を相手に投げ技も【岡山・倉敷市】 倉敷鷲羽高校で開かれた創立20周年記念講演会にレスリングのパリ五輪金メダリスト、日下尚選手が招かれました。高校時代に練習で鷲羽高校を訪れた思い出や、目標を立てて本気で目指すこ