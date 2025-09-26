◆楽天―ソフトバンク（26日、楽天モバイルパーク）パ・リーグ2連覇を目指すソフトバンクは、優勝マジックを「2」として26日の楽天戦（楽天モバイルパーク）を迎える。ソフトバンクが勝利し、2位日本ハムが引き分けまたは負け、もしくはソフトバンクが引き分けで日本ハムが敗れれば、2年連続21度目のリーグ優勝が決定する。仙台での胴上げとなれば、ソフトバンクになってから初のリーグ優勝を果たした2010年以来、15年ぶりと