福岡東署は26日、福岡市東区下原1丁目9番付近の高架下トンネルで25日午前6時50分ごろ、男が女子中学生に近づき下半身をみせる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は30代、身長165くらい、やせ形、黒色短髪、黒色半袖上衣、黒色長ズボン着用。