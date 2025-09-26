国内男子ツアー「パナソニックオープン」の初日、小鯛竜也が自己ベストとなる「62」をマークして単独首位で滑り出した。小鯛の手に握られていたドライバーは、見慣れないヘッドだった。【写真】小鯛のプロトドライバーはソールに空力を意識した出っ張りがあり、フェース面はザラザラ？ミズノとクラブ契約を結ぶ小鯛だが真っ黒なヘッドで「PROTOTYPE」の文字は書かれているが、ほかに目立ったマークや文字はない。フェース面は加工