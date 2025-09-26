26日朝、広島県福山市のJR福塩線の踏切で女性が列車にはねられ死亡しました。事故があったのは、JR福塩線の新市駅構内の踏切です。午前8時半ごろ、府中駅行きの下り列車が女性と接触しました。■乗客「本当に急に起こったことでびっくりしましたね」女性は中年とみられ、その場で死亡が確認されたということです。列車の運転手は「線路脇から入り込んできた」と話しており、事故の経緯を調べています。この事故で福塩線は万能倉と