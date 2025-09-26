＜ライダーカップ事前情報◇25日◇ベスページ・ブラックC（ニューヨーク州）◇7352ヤード・パー70＞欧米対抗戦のビッグイベント「ライダーカップ」の開幕を翌日に控えた25日、初日午前に行われるフォアサムマッチ（二人で1つのボールを交互に打つ）に挑むメンバーが発表された。【写真】夫人たちの自撮りが美しすぎる米国代表はマッチ1にLIVゴルフで戦うブライソン・デシャンボー、JTことジャスティン・トーマスを送り出した。20