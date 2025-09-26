9月26日午前10時58分頃、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。 【写真を見る】東京で最大震度2 神奈川県、千葉県、静岡県東伊豆町で震度1 津波の心配なし（9月26日午前11時58分頃の地震） 気象庁によりますと、震源地は千葉県南東沖で、震源の深さは約60km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度2を観測したのは、東京都の東京練馬区です。