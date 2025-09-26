5児の母でモデルの鈴木サチ（45）が25日、自身のインスタグラムを更新。家族で長女の15歳の誕生日を祝う様子を公開した。【写真】「お子さん勢揃いですね」15歳迎えた長女らのきょうだい5ショット鈴木は「娘っ子15歳の誕生日おめでとう」「私も母親になって15年。本当におめでとう」とつづり、誕生日ケーキを囲む5人きょうだいの集合写真を披露。さらに、赤ちゃんの頃の長女を抱き上げて笑顔を見せる思い出ショットも公開し、