知的障害のある女性にわいせつな行為をした疑いで障害者施設職員の男が逮捕されました。安部絢也容疑者（47）は2024年9月、埼玉県春日部市内などで、知的障害のある女性（20代）の体を駐車中の車の中で触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。警察によりますと安部容疑者は当時、女性の母親が入所する障害者施設に勤務し、生活支援などを担当していて、事件当日は3人で買い物に行き、女性と2人きりになった時に犯行