漫画『ONE PIECE』の最新話（1161話）の1ページが、作品公式サイトで公開された。冒頭ページは、「島はもはや逃げ場のない“悪夢の戦場”と化していた」などと戦場が混乱する様子が描かれている。【画像】ロジャーはどこだ！？悪夢の戦場…公開された『ONE PIECE』最新話の1ページ最新話の全ページは9月29日発売の連載誌『週刊少年ジャンプ』で読むことができる。『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で