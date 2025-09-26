新潟県妙高市で26日朝、散歩中の90代男性がクマに襲われケガをしました。警察などがパトロールを行い、付近の住民に警戒を呼びかけています。 26日午前5時半ごろ、妙高市上馬場の市道を散歩していた90代の男性がクマに襲われました。警察によりますと、男性はクマにひっかかれ顔や足にケガをしましたが、自力で自宅に戻り家族に助けを求めたということです。【被害者の妻】「どうしたね？って言ったら『クマにやられちゃっ