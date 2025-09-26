韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領が2024年12月の「非常戒厳」宣言をめぐる裁判に出席し、起訴内容を全て否認しました。尹前大統領は26日午前10時過ぎ、ソウル中央地裁の法廷に上下紺色のスーツ姿に収容者番号が記されたバッジを付けて出廷しました。尹前大統領が公の場に姿を見せるのは約3カ月ぶりです。26日の裁判は尹前大統領が2024年12月の「非常戒厳」宣言をめぐり、捜査機関の逮捕令状の執行を妨害した「特殊公務執