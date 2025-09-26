俳優の大沢たかお（57）が25日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。周囲からよく言われるという言葉を明かした。VTRではモデルでタレントのアンミカとトーク。きょうだい仲良しだったというアンミカは「大好きなお兄さんが、若い頃の大沢さんそっくりだったんで。勝手に親近感があるんです」と語った。これに大沢は「僕、よく言われるんですよ。なんか“うちの子供に似てる”とか、そんなに似