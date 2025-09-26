アメリカのトランプ大統領は、10月1日から輸入する医薬品に100％の関税を課すことを表明しました。トランプ大統領は25日、自身のSNSで「10月1日から医薬品に100％の関税を課す」と表明しました。具体的な対象の範囲は示されていませんが、特許がある医薬品などに課すとしていることから、ジェネリック（後発医薬品）は対象外とみられ、アメリカ国内に企業が工場を建設中の場合には、関税はかからないともしています。さらにトラン