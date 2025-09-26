自民党総裁選に立候補した小泉進次郎農相は２６日午前の閣議後の記者会見で、自身の支援議員の事務所が他の支援議員らに対し、動画配信サイトに小泉氏を応援するコメントを書き込むようメールで依頼していたとして、「一部行き過ぎた表現があったことは適当ではない。知らなかったとは言え、申し訳ない」と陳謝した。２５日発売の週刊文春によると、陣営の広報を担当する牧島かれん衆院議員の事務所スタッフが小泉氏の陣営関係