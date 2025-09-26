アメリカで9月22日、国土安全保障省が不法移民の取り締まり映像と人気アニメ「ポケモン」を組み合わせたPR動画をSNSに投稿した。主題歌やカード風画像を使い、逮捕された不法移民をポケモンカードになぞらえた内容だった。株式会社ポケモンは、一切関与していないという。ポケモン映像を不法移民取締りに転用…ポケモンカード風の映像も人気アニメを使い、不法移民の取締りをアピールしたアメリカの政府機関が投稿した動画に、波紋