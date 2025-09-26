JICA・国際協力機構が日本とアフリカの交流促進を目的としたホームタウン事業を撤回したことを受け、ガーナのホームタウンに認定されていた三条市は、ガーナ政府訪問団による市の視察などを実施しないことになったと発表しました。JICAは先月、地方自治体とアフリカの交流を深めることを目的に、三条市など4つの市をアフリカ諸国のホームタウンに認定。SNSでは認定が移民の受け入れにつながるなどと