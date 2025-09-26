他人のクレジットカード情報でデジタル地域通貨をチャージしたとして、ベトナム国籍の7人が逮捕された事件があり、大阪府警は26日までに、電子計算機使用詐欺などの疑いで、新たにベトナム国籍の男女計14人を逮捕、書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。容疑者らは不正取得した通貨などで総額4千万円超のゲーム機を購入、その後転売していた。デジタル地域通貨は、大阪府豊中市の「マチカネポイント」。市内の加盟店で