【ワシントン共同】株式会社ポケモンは25日、米国土安全保障省がアニメ「ポケットモンスター」の映像を使い、不法移民の摘発を紹介した動画に関し「一切関与しておらず、管理する知的財産の使用を許諾した事実はない」とコメントした。