ポストに描かれた日本郵便のロゴ＝東京・新橋総務省は26日、郵便物を宛先に配達できなかった場合の対外公表基準の改善を求めて日本郵便を行政指導した。これまでは重大な過失がない場合の紛失などは公表されておらず、総務省は利用者への説明責任に欠けると判断した。10月末までに対応の報告を求める。村上誠一郎総務相が記者会見で明らかにした。村上氏は「日本郵便は行政指導を受け、事業の適切な運営に努めてほしい」と語っ