22年にシンガポールに移住した鈴木ちなみが36歳の誕生日の26日、インスタグラムを更新し、「私事ですが第三子を出産いたしました。5人家族となり更に賑やかな毎日を送っています」と第3子出産を発表した。鈴木は20年2月に一般男性との結婚を発表し、21年9月には第1子出産を報告し、22年7月に家族でシンガポールに移住。23年11月には第2子出産を報告していた。鈴木は「また1つ歳を重ねました。いつも温かく見守っていただきありがと