£²£°£³£°Ç¯£×ÇÕ¤Î£¶£´¥Á¡¼¥à³ÈÂç°Æ¤ËÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Â£Â£Ã¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£×ÇÕ¤Ï£²£°£²£¶Ç¯ËÌÃæÊÆÂç²ñ¤«¤é£´£¸¥Á¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÆîÊÆ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê£Ã£Ï£Î£Í£Å£Â£Ï£Ì¡Ë¤Ï£³£°Ç¯£×ÇÕ¤Ç¤µ¤é¤Ë£±£²¥Á¡¼¥à¤òÁý¤ä¤¹·×²è¤òÀµ¼°Äó°Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³ÆÂçÎ¦Ï¢ÌÁ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¿¤Á¤¬¶¨µÄ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡££³£°Ç¯£×ÇÕ¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤Î£³¤«¹ñ¤Ë²Ã¤¨¤Æ£×ÇÕ£±£°£°¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¡¢ÆîÊÆ¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢