12月5日から12月7日までの3日間、幕張メッセにて開催される「東京コミックコンベンション2025」（以下、「東京コミコン2025」）の新たな来日セレブ情報が発表され、ニコラス・ホルトとダニエル・ローガンの来日が決定した。 参考：「東京コミコン2025」山本耕史がアンバサダーに就任メインMCはLiLiCo＆中丸雄一 2016年の第1回開催以降、毎年、海外の俳優やアーティストとのコミュニケーション、映