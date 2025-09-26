兵庫県播磨町では、秋の恒例イベント「大中遺跡まつり」が10月4日（土）に大中遺跡公園や県立考古博物館などで開かれます。1990（平成2）年に始まり、今年で33回目を迎えます。会場では、ヒメミコの古代行列や火起こしの儀といった歴史を感じられる催しのほか、吹奏楽の演奏、指定文化財の獅子舞、地元グループのステージなど、多彩なプログラムが予定されています。また、県内外の文化施設などが出展するエリアでは、石斧を