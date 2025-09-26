女優の今田美桜（28歳）が、9月26日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK）に出演。朝ドラ「あんぱん」で共演した高橋文哉の博多弁に1度釣られてしまったと話し、「すごいですよね。私、感動してました」と語った。朝ドラ「あんぱん」が最終回を迎えた後に放送された「あさイチ」に、主演を務めた今田美桜が生出演。視聴者から「たまるか」「たっすいが」といった土佐弁が聞けてうれしかったという感想が寄せられた。博多華丸