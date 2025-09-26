日本相撲協会の親方が26日、福岡県の服部知事を訪ね、大相撲九州場所に向けた意気込みなどを伝えました。 福岡県庁を訪ねたのは、直方市出身の元大関・魁皇の浅香山親方をはじめ、九州場所を担当する親方4人です。浅香山親方は、ことし11月に福岡市で開かれる九州場所に向けた意気込みを知事に伝えました。■元大関 魁皇・浅香山親方「九州場所を盛り上げて、お客さんに楽しんでもらえるような場所にしたい。」服部知事は、国内