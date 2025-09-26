Appleが「デジタル市場法(DMA)がEUユーザーに与える影響」という声明を発表しました。内容は、2022年に成立したEUのデジタル市場法によって、Appleがさまざまな影響を受けており、ユーザーがマルウェアにさらされたりプライバシー侵害を受けたりする危険性が発生していると主張するものですが、EUの行政機関である欧州委員会は「デジタル市場法の改正や廃止の予定はない」と相手にしない姿勢を見せています。The Digital Markets A