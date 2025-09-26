静岡県は台風15号の被災者へ県営住宅を提供することを決め、10月から申し込みを受け付けると発表しました。県によりますと、県営住宅提供の対象者は台風15号で被災し、罹災証明書を持っている人で、住宅の被害の程度が一部損壊でも可能です。県が確保したのは焼津市や藤枝市、菊川市など7市1町の団地で、64戸の提供が可能だということです。入居期間は原則1年間で、敷金と家賃は免除されます。申し込み期間は10月1日から7日までで