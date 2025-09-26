伊勢湾台風からきょうで66年。多くの犠牲者が出た名古屋で慰霊祭が行われました。 【写真を見る】5000人を超える犠牲者…「伊勢湾台風」から66年の慰霊祭 広沢一郎市長「一人の犠牲者も出さないまちを作りたい」名古屋･千種区 この慰霊祭は伊勢湾台風の犠牲者を悼み、毎年名古屋市が開いています。1959年9月26日に紀伊半島に上陸した伊勢湾台風で、愛知県と三重県を中心に5000人を超える犠牲者が出ました。 名古屋市も市内の約3