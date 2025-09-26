東京午前のドル円は１４９円後半で推移し、前日の高値圏を維持。米新規失業保険申請件数の安定的な推移が示すように、米雇用環境がどれだけ悪化しているのか不透明で、米追加利下げ観測が後退していることがドルを支えている。ただ、１５０円の節目を試すような積極性も見られない。 ユーロ円は１７４円後半、ポンド円は１９９円後半、豪ドル円は９７円後半で動意薄。ただ、ユーロ円は昨年７月高値である１７５