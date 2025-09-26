ドイツ陸上短距離選手のアリカ・シュミットが、スタイリッシュな姿を見せた。モデルとしても活動するシュミット。２６日にインスタグラムを更新し、人気ブランドのショーを訪れたことを報告。「４年間ランウェーを歩いた後、今日は舞台裏を見ることができて本当に特別な体験でした！」とつづり、パンツスーツ姿やセレブとのショットをアップした。フォロワー５５３万を誇り、この投稿には「素晴らしい」「あなたはとても美し